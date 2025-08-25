Nike Vapor 12 Hypersmash

¥1,299

Nike Vapor 12 Hypersmash 男子硬地球场网球鞋助你引爆疾速，奋力击球。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出色轻盈度和回弹性能。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。

轻装上阵

该鞋款外侧融入坚固覆面，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。

稳定出众

结实鞋框妥帖包覆支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。

轻盈鞋面

采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时带来鞋头高磨损区域的耐穿性。