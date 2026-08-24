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Nike Vapor 12 PRM
卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子硬地球场网球鞋
¥1,249
这款特别版 Nike Vapor 12 PRM 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子硬地球场网球鞋采用致敬纽约及其篮球文化的配色设计。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出众表现。结合 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻，或在夜幕时分焕发澎湃活力。
- 显示颜色： 白色/暗紫/亮深红/暗调勃艮第酒红
- 款式： JA1447-100
Nike Vapor 12 PRM
¥1,249
这款特别版 Nike Vapor 12 PRM 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子硬地球场网球鞋采用致敬纽约及其篮球文化的配色设计。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出众表现。结合 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻，或在夜幕时分焕发澎湃活力。
缓震回弹，出众脚感
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。
稳稳抓地，快速切入
外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。
轻装上阵
该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，帮助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。
稳定出众
结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。
轻盈鞋面
采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。
其他细节
- 中足贴合板带，有助收紧鞋款，打造出色贴合感，助力快速切入
- 该鞋款在塑料和橡胶之间融入泡棉中底，缔造轻盈脚感
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 白色/暗紫/亮深红/暗调勃艮第酒红
- 款式： JA1447-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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