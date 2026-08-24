Nike Vapor 12 PRM

¥1,249

这款特别版 Nike Vapor 12 PRM 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子硬地球场网球鞋采用致敬纽约及其篮球文化的配色设计。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出众表现。结合 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻，或在夜幕时分焕发澎湃活力。

缓震回弹，出众脚感

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。

轻装上阵

该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，帮助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。

稳定出众

结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。

轻盈鞋面

采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。