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Nike Vapor 12 PRM 女子硬地球场网球鞋 - 薄荷绿/黑/金属银

Nike Vapor 12 PRM

女子硬地球场网球鞋

¥1,299
薄荷绿/黑/金属银
红古铜/白金色/黑
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这款特别版 Nike Vapor 12 PRM 女子硬地球场网球鞋专为征战纽约重磅赛事的运动员打造。耐穿鞋面、抓地纹路与 Air Zoom 缓震配置协同发力，助你始终保持进攻节奏，即使在纽约赛场亦能从容应对。配色 300 为网球运动员郑钦文同款。配色 900 为网球运动员萨巴伦卡 (Aryna Sabalenka) 同款。


  • 显示颜色： 薄荷绿/黑/金属银
  • 款式： IM4330-300

Nike Vapor 12 PRM

¥1,299

这款特别版 Nike Vapor 12 PRM 女子硬地球场网球鞋专为征战纽约重磅赛事的运动员打造。耐穿鞋面、抓地纹路与 Air Zoom 缓震配置协同发力，助你始终保持进攻节奏，即使在纽约赛场亦能从容应对。配色 300 为网球运动员郑钦文同款。配色 900 为网球运动员萨巴伦卡 (Aryna Sabalenka) 同款。

缓震回弹，出众脚感

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。

稳稳抓地，快速变向

外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。

轻装上阵

该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。

稳定出众

结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。

轻盈鞋面

采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。

其他细节

  • 中足贴合板带，有助收紧鞋款，打造出色贴合感，助力快速切入
  • 在 TPU 和橡胶之间融入泡棉中底，缔造轻盈脚感

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 薄荷绿/黑/金属银
  • 款式： IM4330-300

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