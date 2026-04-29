Nike Vapor 12 PRM

¥1,299

Nike Vapor 12 PRM 女子红土球场网球鞋助你引爆疾速，奋力回击每一球。该鞋款采用耐穿鞋面和轻薄橡胶外底设计，塑就出色表现。该特别版从法国与芭蕾舞的渊源中汲取灵感，旨在向舞台服装的轻盈优雅和华丽细节致敬。

驾驭红土球场 Nike Claybreaker 技术有助提升抓地力，减少外底在红土球场上的粘土情况。橡胶外底缔造出众抓地力，搭配人字形抓地纹路，助你掌控滑步。 缓震回弹，出众脚感 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。 轻装上阵 人字形抓地底纹采用橡胶材料制成，轻盈非凡。该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。 稳定出众 结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。 轻盈鞋面 采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。

其他细节 中足贴合板带，有助收紧鞋款，打造出色贴合感，助力快速切入

该鞋款在塑料和橡胶之间融入泡棉中底，缔造轻盈脚感