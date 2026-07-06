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Nike Vapor Pro 3 男子硬地球场网球鞋 - 浅矿石紫/煤黑/苍野灰/微绿

Nike Vapor Pro 3

男子硬地球场网球鞋

30% 折让

上世纪 90 年代，“Hot Lava”设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。该特别版 Nike Vapor Pro 3 男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，并添加适合当代比赛、具有出众回弹性能的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料。


  • 显示颜色： 浅矿石紫/煤黑/苍野灰/微绿
  • 款式： HV1453-200

Nike Vapor Pro 3

30% 折让

上世纪 90 年代，“Hot Lava”设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。该特别版 Nike Vapor Pro 3 男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，并添加适合当代比赛、具有出众回弹性能的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料。

前足灵活性

前掌搭载 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。

脚感出众

沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡棉和外底底纹，改良中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。

凹槽设计

外底底纹搭配凹槽设计，带来出众柔韧灵活性。

出众贴合

中足板带设计，有助收紧鞋款，打造出众贴合感，助力快速切入。

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 鞋面采用耐穿透气网眼布细节
  • 鞋头融入橡胶材料
  • 显示颜色： 浅矿石紫/煤黑/苍野灰/微绿
  • 款式： HV1453-200

免费配送和退换货

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