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Nike Vapor Pro 3
男子硬地球场网球鞋
30% 折让
上世纪 90 年代，“Hot Lava”设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。该特别版 Nike Vapor Pro 3 男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，并添加适合当代比赛、具有出众回弹性能的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料。
- 显示颜色： 浅矿石紫/煤黑/苍野灰/微绿
- 款式： HV1453-200
Nike Vapor Pro 3
30% 折让
上世纪 90 年代，“Hot Lava”设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。该特别版 Nike Vapor Pro 3 男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，并添加适合当代比赛、具有出众回弹性能的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料。
前足灵活性
前掌搭载 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。
稳稳抓地，快速切入
外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。
脚感出众
沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡棉和外底底纹，改良中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。
凹槽设计
外底底纹搭配凹槽设计，带来出众柔韧灵活性。
出众贴合
中足板带设计，有助收紧鞋款，打造出众贴合感，助力快速切入。
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 鞋面采用耐穿透气网眼布细节
- 鞋头融入橡胶材料
- 显示颜色： 浅矿石紫/煤黑/苍野灰/微绿
- 款式： HV1453-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。