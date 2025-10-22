Nike Vapor Pro 3
男子硬地球场网球鞋
¥899
上世纪 90 年代，“Hot Lava”设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。 该款 Nike Vapor Pro 3 男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，融入适合当代比赛的性能设计，如耐穿橡胶材料。
- 显示颜色： 白色/狼灰/火山岩红
- 款式： HV1453-100
Nike Vapor Pro 3
¥899
上世纪 90 年代，“Hot Lava”设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。 该款 Nike Vapor Pro 3 男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，融入适合当代比赛的性能设计，如耐穿橡胶材料。
稳稳抓地，快速切入
外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。
脚感出众
沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。
凹槽设计
外底底纹搭配弯曲凹槽，带来出众柔韧灵活性。
出众贴合
中足板带设计，有助收紧鞋款，带来出众贴合感，助力快速切入。
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 鞋面采用耐穿透气网眼布细节
- 鞋头融入橡胶材料
- 显示颜色： 白色/狼灰/火山岩红
- 款式： HV1453-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。