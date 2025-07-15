 
Nike Vapor Pro 3 Premium 女子硬地球场网球鞋 - 白色/深藏青

Nike Vapor Pro 3 Premium

女子硬地球场网球鞋

10% 折让

Nike Vapor Pro 3 Premium 女子硬地球场网球鞋没有浮夸的设计，没有花哨的装饰，专注于网球运动。白色鞋面点缀蓝色装饰和刺绣细节，塑就高雅外观。该鞋款采用出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。


  • 显示颜色： 白色/深藏青
  • 款式： IB3973-100

Nike Vapor Pro 3 Premium

10% 折让

Nike Vapor Pro 3 Premium 女子硬地球场网球鞋没有浮夸的设计，没有花哨的装饰，专注于网球运动。白色鞋面点缀蓝色装饰和刺绣细节，塑就高雅外观。该鞋款采用出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。

前足灵活性

前掌 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。

快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。

脚感出众

沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。

出众贴合

中足板带设计，有助收紧鞋带，打造出众贴合感，助力快速切入。

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 鞋头融入橡胶材料
  • 显示颜色： 白色/深藏青
  • 款式： IB3973-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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