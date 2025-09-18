Nike Vapor Pro 3 Premium

¥699 ¥899 22% 折让

Nike Vapor Pro 3 Premium 男子硬地球场网球鞋没有浮夸的设计，没有花哨的装饰，专注于网球运动。白色鞋面点缀蓝色装饰和刺绣细节，塑就高雅外观。该鞋款采用出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。

前足灵活性 前足 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。 快速切入 外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。 脚感出众 沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。 出众贴合 中足板带设计，有助收紧鞋带，打造出众贴合感，助力快速切入。