Nike Vapor Pro 3 PRM

¥949

当夏末日光渐隐，不夜之城开始焕发活力，穿上这款 Nike Vapor Pro 3 PRM 女子硬地球场网球鞋，系紧鞋带，迎接精彩时刻。该鞋款采用富有弹力的 Air Zoom 缓震配置和和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点，即使在昼夜不息的城市中也能从容自在。

设计揭秘 金属色元素耐克勾标志，让你从球场到街道大放异彩。鞋面的配色设计灵感源自纽约女子职业篮球队。 灵活前足 前掌搭载 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。 稳稳抓地，快速变向 外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。 焕新设计 沿袭 Vapor Pro 2 备受青睐的中底和外底设计，并改良中足与后跟的包覆感，助你实现利落变向。

其他细节 外底底纹搭配凹槽设计，带来出众柔韧灵活性

中足板带设计，有助收紧鞋款，助力快速切入