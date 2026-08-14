Nike Vapor Pro 3 PRM

¥899

该特别版 Nike Vapor Pro 3 PRM 男子硬地球场网球鞋向两大篮球经典致敬：纽约市和 Foamposite。该鞋款采用富有弹力的 Air Zoom 缓震配置和和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点，即使在昼夜不息的城市中也能从容自在。

灵活前足 前掌搭载 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。 稳稳抓地，快速切入 外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。 焕新设计 沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡棉和外底底纹，并改良中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。

其他细节 外底底纹搭配凹槽设计，带来出众柔韧灵活性

中足板带设计，有助收紧鞋款，助力快速切入