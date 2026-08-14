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Nike Vapor Pro 3 PRM
男子硬地球场网球鞋
¥899
该特别版 Nike Vapor Pro 3 PRM 男子硬地球场网球鞋向两大篮球经典致敬：纽约市和 Foamposite。该鞋款采用富有弹力的 Air Zoom 缓震配置和和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点，即使在昼夜不息的城市中也能从容自在。
- 显示颜色： 迷彩绿/白金色/黑/金属色
- 款式： IO3836-300
Nike Vapor Pro 3 PRM
¥899
该特别版 Nike Vapor Pro 3 PRM 男子硬地球场网球鞋向两大篮球经典致敬：纽约市和 Foamposite。该鞋款采用富有弹力的 Air Zoom 缓震配置和和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点，即使在昼夜不息的城市中也能从容自在。
灵活前足
前掌搭载 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。
稳稳抓地，快速切入
外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。
焕新设计
沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡棉和外底底纹，并改良中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。
其他细节
- 外底底纹搭配凹槽设计，带来出众柔韧灵活性
- 中足板带设计，有助收紧鞋款，助力快速切入
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 鞋面采用织物与合成材质
- 鞋头融入橡胶材料
- 显示颜色： 迷彩绿/白金色/黑/金属色
- 款式： IO3836-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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