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Nike Vapor Pro 3 PRM 男子硬地球场网球鞋 - 迷彩绿/白金色/黑/金属色

Nike Vapor Pro 3 PRM

男子硬地球场网球鞋

¥899
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

该特别版 Nike Vapor Pro 3 PRM 男子硬地球场网球鞋向两大篮球经典致敬：纽约市和 Foamposite。该鞋款采用富有弹力的 Air Zoom 缓震配置和和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点，即使在昼夜不息的城市中也能从容自在。


  • 显示颜色： 迷彩绿/白金色/黑/金属色
  • 款式： IO3836-300

Nike Vapor Pro 3 PRM

¥899

该特别版 Nike Vapor Pro 3 PRM 男子硬地球场网球鞋向两大篮球经典致敬：纽约市和 Foamposite。该鞋款采用富有弹力的 Air Zoom 缓震配置和和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点，即使在昼夜不息的城市中也能从容自在。

灵活前足

前掌搭载 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。

焕新设计

沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡棉和外底底纹，并改良中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。

其他细节

  • 外底底纹搭配凹槽设计，带来出众柔韧灵活性
  • 中足板带设计，有助收紧鞋款，助力快速切入

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 鞋面采用织物与合成材质
  • 鞋头融入橡胶材料
  • 显示颜色： 迷彩绿/白金色/黑/金属色
  • 款式： IO3836-300

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