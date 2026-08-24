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Nike VaporFast 速干高筒足球袜（1 双） - 白色/狼灰/黑/黑

Nike VaporFast

速干高筒足球袜（1 双）

¥229

Nike VaporFast 速干高筒足球袜（1 双）采用革新导湿速干技术，结合匠心排布的加厚设计，助你在球场上心无旁骛。整体结构采用匠心设计，有助于减轻小腿部位的压迫感。NikeGrip 技术，帮助减少双足在鞋内打滑。


  • 显示颜色： 白色/狼灰/黑/黑
  • 款式： IZ2685-100

Nike VaporFast

¥229

Nike VaporFast 速干高筒足球袜（1 双）采用革新导湿速干技术，结合匠心排布的加厚设计，助你在球场上心无旁骛。整体结构采用匠心设计，有助于减轻小腿部位的压迫感。NikeGrip 技术，帮助减少双足在鞋内打滑。

其他细节

  • 加长袜口，有助稳固袜身，减少褶皱
  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注

产品细节

  • 袜底主体：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/狼灰/黑/黑
  • 款式： IZ2685-100

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