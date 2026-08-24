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Nike VaporFast
速干高筒足球袜（1 双）
¥229
Nike VaporFast 速干高筒足球袜（1 双）采用革新导湿速干技术，结合匠心排布的加厚设计，助你在球场上心无旁骛。整体结构采用匠心设计，有助于减轻小腿部位的压迫感。NikeGrip 技术，帮助减少双足在鞋内打滑。
- 显示颜色： 白色/狼灰/黑/黑
- 款式： IZ2685-100
Nike VaporFast
¥229
Nike VaporFast 速干高筒足球袜（1 双）采用革新导湿速干技术，结合匠心排布的加厚设计，助你在球场上心无旁骛。整体结构采用匠心设计，有助于减轻小腿部位的压迫感。NikeGrip 技术，帮助减少双足在鞋内打滑。
其他细节
- 加长袜口，有助稳固袜身，减少褶皱
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/狼灰/黑/黑
- 款式： IZ2685-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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