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Nike Vaporfly 4 女子公路竞速跑步鞋 - 薄雾紫/波斯紫/火山岩红/王朝紫

Nike Vaporfly 4

女子公路竞速跑步鞋

30% 折让
  • 显示颜色： 薄雾紫/波斯紫/火山岩红/王朝紫
  • 款式： HF6412-503

Nike Vaporfly 4

30% 折让

轻盈设计，在马拉松赛事中提供出众推进感。

Nike Vaporfly 4 女子公路竞速跑步鞋简约利落，助你轻松征服里程。 该鞋款在 Vaporfly 3 的基础上减轻中底和外底的重量，同时不影响性能表现。 这款公路竞速跑步鞋质感轻盈，缔造出众推进感，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。

保持速度

全掌型碳纤维 Flyplate，提供出众推进感，缔造竞速体验。

出众能量回馈

Nike ZoomX 泡绵轻盈非凡，塑就出众回弹缓震效果，助力突破个人纪录。 中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。

精制网眼

精制网眼鞋面，缔造舒适感受， 有助减轻鞋身重量，同时提供稳固贴合感。

轻盈感受

中底从后跟处凸起， 有助减轻鞋身重量，塑就稳定迈步体验。

焕新设计

  • 轻盈中底和外底。
  • 更大的碳板弧度设计。
  • 更低的后跟前掌高度差。

产品细节

  • 单鞋重量：约 152 克（女码 39 码）
  • 显示颜色： 薄雾紫/波斯紫/火山岩红/王朝紫
  • 款式： HF6412-503

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