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Nike Vaporfly 4
男子公路竞速跑步鞋
20% 折让
Nike Vaporfly 4 男子公路竞速跑步鞋设计轻盈，从日常畅跑到马拉松，皆可提供出色推进感。穿上 Vaporfly 4，助你一路畅跑。该鞋款在 Vaporfly 3 的基础上减轻中底和外底的重量，同时不影响性能表现。这款公路竞速跑步鞋质感轻盈，缔造出众推进感，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 叶绿/灰黑/貂棕/暗调勃艮第酒红
- 款式： IQ3418-399
Nike Vaporfly 4
20% 折让
Nike Vaporfly 4 男子公路竞速跑步鞋设计轻盈，从日常畅跑到马拉松，皆可提供出色推进感。穿上 Vaporfly 4，助你一路畅跑。该鞋款在 Vaporfly 3 的基础上减轻中底和外底的重量，同时不影响性能表现。这款公路竞速跑步鞋质感轻盈，缔造出众推进感，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。
轻盈鞋面
精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时提供稳定贴合感。缩小后跟设计，进一步减轻鞋身重量。
轻盈泡绵
Nike ZoomX 泡绵轻盈非凡，缔造出众回弹缓震性能。中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。
轻盈外底
与 Vaporfly 3 相比，该鞋款采用更轻的橡胶设计，有助减轻外底重量。
保持速度
全掌型碳纤维 Flyplate 在 Vaporfly 3 的基础上采用更大的碳板弧度设计和更低的后跟前掌高度差，在比赛日为你提供出色推进感。
新颖亮点
中底和外底比 Vaporfly 3 更轻。
产品细节
- 单鞋重量：约 190 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 叶绿/灰黑/貂棕/暗调勃艮第酒红
- 款式： IQ3418-399
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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