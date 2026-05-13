Nike Vaporfly 4 Glam

¥1,279 ¥1,699 24% 折让

Nike Vaporfly 4 Glam 男子公路竞速跑步鞋轻盈出众，助你轻松征服里程。该鞋款在前代鞋款的基础上减轻重量，但不影响性能表现。碳纤维 Flyplate 结合出众回弹的 ZoomX 泡棉中底，缔造比赛日佳选，令你快意难挡，疾速冲刺。这款公路竞速跑步鞋具备匠心品质，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。

保持速度

全掌型碳纤维 Flyplate 在 Vaporfly 3 的基础上采用更大的碳板弧度设计和更低的后跟前掌高度差，在比赛日为你提供出色推进感。

轻盈泡棉

Nike ZoomX 泡棉轻盈非凡，缔造出众回弹缓震性能。中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造轻盈回弹体验。

轻盈鞋面

精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时提供稳定贴合感。缩小后跟设计，进一步减轻鞋身重量。

轻盈中底和外底

中底从后跟处凸起，有助减轻鞋身重量，塑就稳定迈步体验。与 Vaporfly 3 相比，该鞋款采用更轻的橡胶设计，有助减轻外底重量。