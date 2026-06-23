Nike Vaporfly 4 "Keely Hodgkinson"

¥1,699

Nike Vaporfly 4 "Keely Hodgkinson" 女子公路竞速跑步鞋设计轻盈，从日常畅跑到马拉松，皆可提供出色推进感。

Vaporfly 4 Keely Hodgkinson 由这位打破纪录的强者亲自挑选并认可，为此鞋款带来了张扬的配色。不同色调的金色旨在向她的夺牌动力致敬。这款轻盈出众的鞋款点缀金色细节，提供出色推进感。

基利·霍奇金森系列揭秘

赢得金牌是基利·霍奇金森的动力。因此，她的系列产品采用不同色调。鞋面饰有别致图案，搭配闪亮黑色细节，彰显她的风格和冲劲。

轻盈鞋面

鞋面融入精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时提供稳定贴合感。

轻盈泡棉

Nike ZoomX 泡棉轻盈非凡，缔造出众回弹缓震性能。中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造轻盈回弹体验。

轻盈外底

与 Vaporfly 3 相比，该鞋款采用更轻的橡胶设计，有助减轻外底重量。

保持速度

全掌型碳纤维 Flyplate 在 Vaporfly 3 的基础上采用更大的碳板弧度设计和更低的后跟前掌高度差，在比赛日为你提供出色推进感。