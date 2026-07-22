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Nike Varsity 幼童短袜（3 双） - 帆白

Nike

Varsity 幼童短袜（3 双）

12% 折让

Nike Varsity 幼童短袜（3 双）以现代手法演绎经典风格。采用聚酯纤维混纺针织面料，富有弹性，舒适贴合；罗纹袜口带有褶皱感，塑就休闲造型；袜底融入加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IZ7788-133

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Nike Varsity 幼童短袜（3 双）以现代手法演绎经典风格。采用聚酯纤维混纺针织面料，富有弹性，舒适贴合；罗纹袜口带有褶皱感，塑就休闲造型；袜底融入加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。

产品细节

  • 内含 3 双袜子
  • 成分：袜底：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IZ7788-133

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