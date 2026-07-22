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Nike
Varsity 幼童短袜（3 双）
12% 折让
Nike Varsity 幼童短袜（3 双）以现代手法演绎经典风格。采用聚酯纤维混纺针织面料，富有弹性，舒适贴合；罗纹袜口带有褶皱感，塑就休闲造型；袜底融入加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IZ7788-133
Nike
12% 折让
Nike Varsity 幼童短袜（3 双）以现代手法演绎经典风格。采用聚酯纤维混纺针织面料，富有弹性，舒适贴合；罗纹袜口带有褶皱感，塑就休闲造型；袜底融入加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。
产品细节
- 内含 3 双袜子
- 成分：袜底：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IZ7788-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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