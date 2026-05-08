Nike Varsity Elite 双肩包采用匠心设计，大号主袋助你轻松收纳篮球运动所需装备。正面口袋，便于快速存取小物件；底部口袋，可将汗湿衣物和脏鞋分开收纳。设有行李箱套带，方便在前往客场比赛途中将双肩包固定在行李箱上。

Nike Varsity Elite 双肩包采用匠心设计，大号主袋助你轻松收纳篮球运动所需装备。正面口袋，便于快速存取小物件；底部口袋，可将汗湿衣物和脏鞋分开收纳。设有行李箱套带，方便在前往客场比赛途中将双肩包固定在行李箱上。

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