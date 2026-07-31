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Nike Varsity Elite
双肩包
¥699
Nike Varsity Elite 双肩包采用匠心设计，大号主袋助你轻松收纳篮球运动所需装备。正面口袋，便于快速存取小物件；底部口袋，可将汗湿衣物和脏鞋分开收纳。设有行李箱套带，方便在前往客场比赛途中将双肩包固定在行李箱上。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IR3713-010
Nike Varsity Elite
¥699
Nike Varsity Elite 双肩包采用匠心设计，大号主袋助你轻松收纳篮球运动所需装备。正面口袋，便于快速存取小物件；底部口袋，可将汗湿衣物和脏鞋分开收纳。设有行李箱套带，方便在前往客场比赛途中将双肩包固定在行李箱上。
其他细节
肩带融入 Air Max 技术，提升舒适度。顶部拉链口袋添加柔软里料，可存放重要物品。背面设有拉链隔层，可容纳大部分笔记本电脑
产品细节
- 尺寸：30 长 x 22 宽 x 50 高（厘米）
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IR3713-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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