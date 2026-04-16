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Victor Wembanyama
文班亚马男子篮球T恤
¥349
在这个充满独特篮球运动员的世界里，文班亚马的比赛风格是独一档的。Victor Wembanyama 文班亚马男子篮球T恤采用落肩衣袖设计，助你展现独特风格。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0657-010
Victor Wembanyama
¥349
在这个充满独特篮球运动员的世界里，文班亚马的比赛风格是独一档的。Victor Wembanyama 文班亚马男子篮球T恤采用落肩衣袖设计，助你展现独特风格。
其他细节
针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0657-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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