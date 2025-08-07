完成训练后，在出门放松前还有一件事要做，那就是淋个浴。换上 Nike Victori One 女子拖鞋，畅享淋浴时光。一体式泡绵，柔软舒适；鞋底融入抓地底纹，可驾驭潮湿地面。

该产品 100 配色的 Swoosh logo 有白色与黑色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

