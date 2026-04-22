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Nike Victori One
男子拖鞋
12% 折让
轻松穿脱，舒适非凡。尽情比赛，酣畅淋漓，全力以赴。现在只剩下一件事——去冲个澡。请勿担心，Nike Victori One 男子拖鞋可助你畅享干爽舒适。一体式泡棉设计，柔软舒适；鞋底融入抓地底纹，可驾驭潮湿地面。穿上这款拖鞋，从容参加派对。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： CZ5478-100
Nike Victori One
12% 折让
轻松穿脱，舒适非凡。尽情比赛，酣畅淋漓，全力以赴。现在只剩下一件事——去冲个澡。请勿担心，Nike Victori One 男子拖鞋可助你畅享干爽舒适。一体式泡棉设计，柔软舒适；鞋底融入抓地底纹，可驾驭潮湿地面。穿上这款拖鞋，从容参加派对。
其他细节
- 一体式设计，柔软舒适，易于清洁
- 鞋底融入抓地底纹，有助应对潮湿地面
- 打孔设计，提供出众透气性
产品细节
- 固定带饰有模压耐克勾标志
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： CZ5478-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。