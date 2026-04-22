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Nike Victori One 男子拖鞋 - 白色/白色/黑

Nike Victori One

男子拖鞋

12% 折让
白色/白色/黑
黑/黑/白色

轻松穿脱，舒适非凡。尽情比赛，酣畅淋漓，全力以赴。现在只剩下一件事——去冲个澡。请勿担心，Nike Victori One 男子拖鞋可助你畅享干爽舒适。一体式泡棉设计，柔软舒适；鞋底融入抓地底纹，可驾驭潮湿地面。穿上这款拖鞋，从容参加派对。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： CZ5478-100

Nike Victori One

12% 折让

轻松穿脱，舒适非凡。尽情比赛，酣畅淋漓，全力以赴。现在只剩下一件事——去冲个澡。请勿担心，Nike Victori One 男子拖鞋可助你畅享干爽舒适。一体式泡棉设计，柔软舒适；鞋底融入抓地底纹，可驾驭潮湿地面。穿上这款拖鞋，从容参加派对。

其他细节

  • 一体式设计，柔软舒适，易于清洁
  • 鞋底融入抓地底纹，有助应对潮湿地面
  • 打孔设计，提供出众透气性

产品细节

  • 固定带饰有模压耐克勾标志
  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： CZ5478-100

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