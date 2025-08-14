 
Nike Victori One 男子拖鞋 - 黑/白色/黑

Nike Victori One

男子拖鞋

黑/白色/黑
军械深海蓝/浅土褐/帆白

Nike Victori One 男子拖鞋是日常佳选单品，助你轻松驾驭海滩和看台。鞋面固定带和柔软泡绵等精致且实穿的匠心设计，助你尽享休闲时光。舒适满格，即刻出发。


  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： CN9675-005

其他细节

  • 柔软泡绵，塑就出众回弹缓震性能
  • 契合足形的鞋床融入抓附纹理，缔造出众抓附力，帮助稳固双足
  • 加垫固定带搭配滚边设计，打造顺滑舒适的穿着感受
  • 匠心固定带营造充裕空间，令双足舒适有型
  • 外底抓地底纹，打造可驾驭多种地面的非凡抓地力

产品细节

