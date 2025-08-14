Nike Victori One
男子拖鞋
17% 折让
Nike Victori One 男子拖鞋是日常佳选单品，助你轻松驾驭海滩和看台。鞋面固定带和柔软泡绵等精致且实穿的匠心设计，助你尽享休闲时光。舒适满格，即刻出发。
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： CN9675-005
其他细节
- 柔软泡绵，塑就出众回弹缓震性能
- 契合足形的鞋床融入抓附纹理，缔造出众抓附力，帮助稳固双足
- 加垫固定带搭配滚边设计，打造顺滑舒适的穿着感受
- 匠心固定带营造充裕空间，令双足舒适有型
- 外底抓地底纹，打造可驾驭多种地面的非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
