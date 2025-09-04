 
Nike Victory Dri-FIT 女子速干网球背心 - 黑/白色

Nike Victory

Dri-FIT 女子速干网球背心

33% 折让
黑/白色
白色/黑

Nike Victory Dri-FIT 女子速干网球背心采用柔软且富有弹性的面料，舒适贴合且具备速干性能，让你心无旁骛专注挥拍。高领口设计，提供出众包覆效果，伴你炫出各种步法。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD5585-010

Nike Victory

33% 折让

Nike Victory Dri-FIT 女子速干网球背心采用柔软且富有弹性的面料，舒适贴合且具备速干性能，让你心无旁骛专注挥拍。高领口设计，提供出众包覆效果，伴你炫出各种步法。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 腋下罗纹拼接富有弹性，塑就自如无拘的运动体验

产品细节

  • 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。罗纹拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 胸部中央绣有耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD5585-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。