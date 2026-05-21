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Nike Victory Elite 男子田径长跑钉鞋 - 白色/灯草紫红/电子藻绿/暗调勃艮第酒红

Nike Victory Elite

男子田径长跑钉鞋

¥2,899

如何为一位创纪录的跑者提供有力支持？我们与菲斯·基皮耶贡密切合作，在 Victory 2 的设计基础上，打造出了这款 Nike Victory Elite 男子田径长跑钉鞋。Air Zoom 缓震配置，提供出色的能量回馈和稳定性。轻盈鞋面，有助减轻滞重感。


  • 显示颜色： 白色/灯草紫红/电子藻绿/暗调勃艮第酒红
  • 款式： HQ8101-100

Nike Victory Elite

¥2,899

轻盈设计，专为“速度纪录”(Fastest Known) 而生。

如何为一位创纪录的跑者提供有力支持？我们与菲斯·基皮耶贡密切合作，在 Victory 2 的设计基础上，打造出了这款 Nike Victory Elite 男子田径长跑钉鞋。Air Zoom 缓震配置，提供出色的能量回馈和稳定性。轻盈鞋面，有助减轻滞重感。

设计揭秘

该鞋款经过精心调整，专为她挑战一英里 4 分钟而打造。我们添加了菲斯名字的首字母缩写，该字样也象征着“速度纪录”(Fastest Known)，致敬她的传奇职业生涯。

轻盈非凡的鞋面

鞋面采用织物材质，透气性出众，带来轻盈的脚感。

迅疾表现，出色能量回馈

Air Zoom 缓震配置搭配回弹出众的 ZoomX 泡棉和全掌型碳纤维板，缔造轻盈非凡、能量回馈出众的长跑钉鞋。

匠心鞋钉

前足底板处嵌有六颗鞋钉，在提供抓地力的同时，带来出众的轻盈感受。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/灯草紫红/电子藻绿/暗调勃艮第酒红
  • 款式： HQ8101-100

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