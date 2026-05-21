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Nike Victory Elite
男子田径长跑钉鞋
¥2,899
如何为一位创纪录的跑者提供有力支持？我们与菲斯·基皮耶贡密切合作，在 Victory 2 的设计基础上，打造出了这款 Nike Victory Elite 男子田径长跑钉鞋。Air Zoom 缓震配置，提供出色的能量回馈和稳定性。轻盈鞋面，有助减轻滞重感。
- 显示颜色： 白色/灯草紫红/电子藻绿/暗调勃艮第酒红
- 款式： HQ8101-100
Nike Victory Elite
¥2,899
轻盈设计，专为“速度纪录”(Fastest Known) 而生。
如何为一位创纪录的跑者提供有力支持？我们与菲斯·基皮耶贡密切合作，在 Victory 2 的设计基础上，打造出了这款 Nike Victory Elite 男子田径长跑钉鞋。Air Zoom 缓震配置，提供出色的能量回馈和稳定性。轻盈鞋面，有助减轻滞重感。
设计揭秘
该鞋款经过精心调整，专为她挑战一英里 4 分钟而打造。我们添加了菲斯名字的首字母缩写，该字样也象征着“速度纪录”(Fastest Known)，致敬她的传奇职业生涯。
轻盈非凡的鞋面
鞋面采用织物材质，透气性出众，带来轻盈的脚感。
迅疾表现，出色能量回馈
Air Zoom 缓震配置搭配回弹出众的 ZoomX 泡棉和全掌型碳纤维板，缔造轻盈非凡、能量回馈出众的长跑钉鞋。
匠心鞋钉
前足底板处嵌有六颗鞋钉，在提供抓地力的同时，带来出众的轻盈感受。
产品细节
- 显示颜色： 白色/灯草紫红/电子藻绿/暗调勃艮第酒红
- 款式： HQ8101-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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