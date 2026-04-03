Nike Victory Pro 4

¥1,099

鳄鱼只是经典三杆洞的危险之一，这款特别版 Nike Victory Pro 4 男/女高尔夫球鞋正是受此启发而生。细节设计包括荣耀感十足的金色点缀、吸睛的 3D 水滴元素，以及鞋口处仿鳄鱼纹材质。汲取全力以赴的精英运动员洞察，我们打造了全新 Fly Wing 结构，助你在下杆发力时更好蹬地，并在收杆阶段保持出色的速度与稳定性。

稳稳力挺

鞋款外侧采用 Fly Wing 设计，在帮助提升挥杆速度时为你提供有力蹬地支点。该结构将中底与鞋面连接起来，实现出众的侧向稳定性。泡棉中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。

触感柔软

皮革与合成材质组合鞋面触感柔软，稳固贴合。

稳固支撑

Dynamic Fit 动态贴合系统在足部两侧提供专属支撑力，助你保持平稳站姿。

出众贴合

根据运动员反馈研发全新鞋框，塑就出众版型和贴合脚感。后跟加垫设计，缔造舒适感受。

强劲抓地

外底九颗鞋钉结合抓地底纹设计，缔造出众抓地力。