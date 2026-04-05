第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Victory Tour 4
男/女高尔夫球鞋
16% 折让
高尔夫球运动可以简单归结为行走和挥杆两大要素。Nike Victory Tour 4 男/女高尔夫球鞋两者兼顾，正是你的理想选择。该鞋款搭载 Nike 专属 Flyplate 技术，匠心铸就经典之作。碳纤维板设计，让球鞋在你迈步时柔韧灵活，挥杆时却不失硬挺，令你既能舒适漫步，也能在打球时迅速起步，轻松驾驭多种地面。
- 显示颜色： 山峰白/庭蓝/金属银
- 款式： FZ4155-103
Nike Victory Tour 4
16% 折让
高尔夫球运动可以简单归结为行走和挥杆两大要素。Nike Victory Tour 4 男/女高尔夫球鞋两者兼顾，正是你的理想选择。该鞋款搭载 Nike 专属 Flyplate 技术，匠心铸就经典之作。碳纤维板设计，让球鞋在你迈步时柔韧灵活，挥杆时却不失硬挺，令你既能舒适漫步，也能在打球时迅速起步，轻松驾驭多种地面。
挥杆迈步，自如切换
Nike 专属 Flyplate 技术，兼顾水平运动灵活性和垂直运动所需硬度，令你畅享柔软迈步体验和稳固挥杆感受。
出色支撑
内部 Dynamic Fit 动态贴合系统的设计灵感源自安全带，为关键部位提供恰到好处的支撑效果。泡绵中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。
柔软鞋面
鞋面采用柔软全粒面皮革，略带纹理。
出众贴合
根据运动员反馈研发全新鞋框，打造出众版型和贴合脚感。后跟加垫设计，缔造出色缓震效果。
强劲抓地
外底搭配九颗鞋钉，抓地底纹缔造出众抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/庭蓝/金属银
- 款式： FZ4155-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。