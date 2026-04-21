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Nike Vomero 18 耐克小迈柔大童跑步鞋 - 山峰白/黑/米白/金属银

Nike Vomero 18

耐克小迈柔中考体育大童跑步鞋

¥849

Nike Vomero 18 耐克小迈柔中考体育大童跑步鞋搭载回弹出众的 ReactX 泡棉，营造舒适回弹的迈步体验，助力日常畅跑。轻盈织物材料，赋予双足出众透气性，助你保持干爽。


  • 显示颜色： 山峰白/黑/米白/金属银
  • 款式： IO9501-100

Nike Vomero 18

¥849

Nike Vomero 18 耐克小迈柔中考体育大童跑步鞋搭载回弹出众的 ReactX 泡棉，营造舒适回弹的迈步体验，助力日常畅跑。轻盈织物材料，赋予双足出众透气性，助你保持干爽。

其他细节

  • 中底搭载出众回弹的 ReactX 泡棉，舒适缓震，助你加足马力一路畅跑
  • 轻盈织物与合成材质组合鞋面结合透气网眼布，在跑步时有助打造出色透气性
  • 外底耐穿橡胶贴片搭配抓地底纹，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡
  • 鞋舌结合柔软里料，舒适贴合

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 山峰白/黑/米白/金属银
  • 款式： IO9501-100

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