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Nike Vomero 18
耐克小迈柔大童跑步鞋
¥849
Nike Vomero 18 耐克小迈柔大童跑步鞋搭载回弹出众的 ReactX 泡棉，营造舒适回弹的迈步体验，助力日常畅跑。轻盈织物材料，赋予双足出众透气性，助你保持干爽。
- 显示颜色： 山峰白/黑/米白/金属银
- 款式： IO9501-100
Nike Vomero 18
¥849
Nike Vomero 18 耐克小迈柔大童跑步鞋搭载回弹出众的 ReactX 泡棉，营造舒适回弹的迈步体验，助力日常畅跑。轻盈织物材料，赋予双足出众透气性，助你保持干爽。
其他细节
- 中底搭载出众回弹的 ReactX 泡棉，舒适缓震，助你加足马力一路畅跑
- 轻盈织物与合成材质组合鞋面结合透气网眼布，在跑步时有助打造出色透气性
- 外底耐穿橡胶贴片搭配抓地底纹，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡
- 鞋舌结合柔软里料，舒适贴合
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 山峰白/黑/米白/金属银
- 款式： IO9501-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。