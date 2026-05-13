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Nike Vomero 18 耐克迈柔女子公路跑步鞋 - 山峰白/粉白/海玻璃色/白色

Nike Vomero 18

耐克迈柔女子公路跑步鞋

19% 折让

Nike Vomero 18 耐克迈柔女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，塑就柔软缓震的迈步体验。抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。


  • 显示颜色： 山峰白/粉白/海玻璃色/白色
  • 款式： IO9915-100

Nike Vomero 18

19% 折让

Nike Vomero 18 耐克迈柔女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，塑就柔软缓震的迈步体验。抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

精制网眼设计

鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。

双密度中底

双密度中底设计，ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上。ReactX 泡绵能量回馈在前代 React 泡绵的基础上高出 13%，缔造舒适迈步体验。

外底橡胶贴片

外底橡胶贴片，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

柔软里料

鞋舌结合柔软里料，舒适贴合。

新颖亮点

叠层泡绵中底设计，在 ReactX 泡绵之上叠加优质 ZoomX 泡绵。

产品细节

  • 单鞋重量：约 263 克（女码 39 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 山峰白/粉白/海玻璃色/白色
  • 款式： IO9915-100

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