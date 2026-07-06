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Nike Vomero 18
耐克迈柔女子公路跑步鞋
21% 折让
Nike Vomero 18 耐克迈柔女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡棉，结合轻盈 ZoomX 泡棉，塑就柔软缓震的迈步体验。抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
- 显示颜色： 山峰白/中柔粉/金属银/山峰白
- 款式： IR2985-121
Nike Vomero 18
21% 折让
双层缓震设计，带来柔软舒适的步履体验。
Nike Vomero 18 耐克迈柔女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡棉，结合轻盈 ZoomX 泡棉，塑就柔软缓震的迈步体验。抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
精制网眼设计
鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。
双密度中底
ZoomX 泡棉叠加于 ReactX 泡棉之上，缔造柔软舒适的迈步感受。
外底橡胶贴片
外底橡胶贴片，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
柔软里料
鞋舌结合柔软里料，舒适贴合。
新颖亮点：
- ZoomX 泡棉叠加于 ReactX 泡棉之上。
- 与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。
- 柔软泡棉鞋口。
- 中底“弧形摇杆”设计。
产品细节
- 单鞋重量：约 263 克（女码 39 码）
- 显示颜色： 山峰白/中柔粉/金属银/山峰白
- 款式： IR2985-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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