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Nike Vomero 18
耐克迈柔男子公路跑步鞋
¥1,199
Nike Vomero 18 耐克迈柔男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡棉，结合轻盈 ZoomX 泡棉，塑就柔软缓震的迈步体验。鞋款采用别致图案，抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
- 显示颜色： 铁灰/浅烟灰/黑
- 款式： IQ3925-001
Nike Vomero 18
¥1,199
双层泡棉缓震设计，带来柔软舒适的步履体验。
Nike Vomero 18 耐克迈柔男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡棉，结合轻盈 ZoomX 泡棉，塑就柔软缓震的迈步体验。鞋款采用别致图案，抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
精制网眼设计
鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。
双密度中底
ZoomX 泡棉叠加于 ReactX 泡棉之上，缔造柔软舒适的迈步感受。
外底橡胶贴片
外底橡胶贴片，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
柔软里料
鞋舌结合柔软里料，舒适贴合。
产品细节
- 单鞋重量：约 325 克（男码 44 码）
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 别致图案
- 显示颜色： 铁灰/浅烟灰/黑
- 款式： IQ3925-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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