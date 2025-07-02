Nike Vomero 18 By You
专属定制女子公路跑步鞋
¥1,199
穿上 Nike Vomero 18 By You 专属定制女子公路跑步鞋，尽情奔驰，步步生辉。 丰富配色选项、个性标识偏好和性能选择，为日常跑步打造创意满满的专属格调。 中底搭载出众回弹的 React 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，塑就出众柔软缓震的迈步体验。 可选择焕新升级标准抓地纹路，实现从后跟到足尖的流畅过渡，也可以选择“Storm-Tread”抗湿抓地外底，让跑步不再受天气影响。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： IO7552-900
Nike Vomero 18 By You
¥1,199
穿上 Nike Vomero 18 By You 专属定制女子公路跑步鞋，尽情奔驰，步步生辉。 丰富配色选项、个性标识偏好和性能选择，为日常跑步打造创意满满的专属格调。 中底搭载出众回弹的 React 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，塑就出众柔软缓震的迈步体验。 可选择焕新升级标准抓地纹路，实现从后跟到足尖的流畅过渡，也可以选择“Storm-Tread”抗湿抓地外底，让跑步不再受天气影响。
精制网眼鞋面
鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。
双密度中底
双密度中底设计，ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，回弹响应性能在前代 React 技术的基础上高出 13%，缔造舒适迈步体验。
外底贴片
外底贴片设计，提升敏捷性，有助实现从后跟到足尖的顺畅过渡。
焕新设计
采用全新叠层泡绵中底设计，优质 ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，塑就出众缓震舒适效果。
产品细节
- 重量：约 263 克（女码 39 码）
- 后跟前掌高度差：10 毫米
- MR-10 鞋楦，打造始终如一的非凡贴合感受
- 柔软鞋舌和里料
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
产品细节
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： IO7552-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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