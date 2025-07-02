Nike Vomero 18 By You

¥1,199

穿上 Nike Vomero 18 By You 专属定制男子公路跑步鞋，尽情奔驰，步步生辉。 丰富配色选项、个性标识偏好和性能选择，为日常跑步打造创意满满的专属格调。 中底搭载出众回弹的 React 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，塑就出众柔软缓震的迈步体验。 可选择焕新升级标准抓地纹路，实现从后跟到足尖的流畅过渡，也可以选择“Storm-Tread”抗湿抓地外底，让跑步不再受天气影响。

精制网眼鞋面 鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。 双密度中底 双密度中底设计，ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，回弹响应性能在前代 React 技术的基础上高出 13%，缔造舒适迈步体验。 外底贴片 外底贴片设计，提升敏捷性，有助实现从后跟到足尖的顺畅过渡。

焕新设计 采用全新叠层泡绵中底设计，优质 ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，塑就出众缓震舒适效果。 产品细节 重量：约 325 克（男码 44 码）

后跟前掌高度差：10 毫米

MR-10 鞋楦，打造始终如一的非凡贴合感受

柔软鞋舌和里料

不适合用作个人防护装备 (PPE)