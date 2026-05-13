双层缓震设计，带来柔软舒适的步履体验。Nike Vomero 18 Realtree® 耐克迈柔男子公路跑步鞋鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，塑就柔软缓震的迈步体验。此外，织物鞋面饰有 Realtree® 迷彩图案，外底抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

双层缓震设计，带来柔软舒适的步履体验。Nike Vomero 18 Realtree® 耐克迈柔男子公路跑步鞋鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，塑就柔软缓震的迈步体验。此外，织物鞋面饰有 Realtree® 迷彩图案，外底抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

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