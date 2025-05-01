Nike Vomero 18 SE

¥1,149

Nike Vomero 18 SE 耐克迈柔女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。 中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，塑就柔软缓震的迈步体验。 抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

精制网眼设计 鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。 双密度中底 双密度中底设计，ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上。ReactX 泡绵能量回馈在前代 React 泡绵的基础上高出 13%，缔造舒适迈步体验。 外底橡胶贴片 外底橡胶贴片，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。 柔软里料 鞋舌结合柔软里料，舒适贴合。 焕新设计 采用叠层泡绵中底设计，优质 ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，塑就出众舒适缓震效果。

产品细节 单鞋重量：约 263 克（女码 39 码）

不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 浅紫晶/绣球花紫/幻影灰白/金属银

款式： IB5169-500