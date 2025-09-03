Nike Vomero 5
耐克小迈柔大童运动鞋
¥949
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Vomero 5 大童运动鞋，尽情畅动，自在玩乐。 夜光设计和以蜘蛛为灵感的元素，增添怪诞趣味。 足底柔软泡绵结合轻盈材料混搭设计，塑就本季出众潮鞋。
- 显示颜色： 尘光子色/黑/蒸气绿/黑
- 款式： HQ3477-001
其他细节
- 合成材质与织物组合设计，缔造出众耐穿性
- 后跟透气孔设计，轻盈透气
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，带来出色支撑性能
- 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
