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Nike Vomero 5
耐克小迈柔大童运动鞋
15% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上这款情人节特别版 Nike Vomero 5 大童运动鞋，找到你的理想搭档。 网眼设计、皮革与塑料装饰叠层设计，巧搭甜美细节；象征友谊的吊坠，可与你的灵魂伙伴分享。
- 显示颜色： 山峰白/泡沫粉/暗队红/浅深红
- 款式： HV5171-121
Nike Vomero 5
15% 折让
穿上这款情人节特别版 Nike Vomero 5 大童运动鞋，找到你的理想搭档。 网眼设计、皮革与塑料装饰叠层设计，巧搭甜美细节；象征友谊的吊坠，可与你的灵魂伙伴分享。
其他细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，打造出众耐穿性
- 后跟透气孔设计，轻盈透气
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，缔造出众支撑性能
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 山峰白/泡沫粉/暗队红/浅深红
- 款式： HV5171-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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