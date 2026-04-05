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Nike Vomero 5 耐克小迈柔大童运动鞋 - 山峰白/泡沫粉/暗队红/浅深红

Nike Vomero 5

耐克小迈柔大童运动鞋

15% 折让

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此配色当前无货

穿上这款情人节特别版 Nike Vomero 5 大童运动鞋，找到你的理想搭档。 网眼设计、皮革与塑料装饰叠层设计，巧搭甜美细节；象征友谊的吊坠，可与你的灵魂伙伴分享。


  • 显示颜色： 山峰白/泡沫粉/暗队红/浅深红
  • 款式： HV5171-121

Nike Vomero 5

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穿上这款情人节特别版 Nike Vomero 5 大童运动鞋，找到你的理想搭档。 网眼设计、皮革与塑料装饰叠层设计，巧搭甜美细节；象征友谊的吊坠，可与你的灵魂伙伴分享。

其他细节

  • 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，打造出众耐穿性
  • 后跟透气孔设计，轻盈透气
  • 侧边搭配塑料鞋笼设计，缔造出众支撑性能
  • 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 山峰白/泡沫粉/暗队红/浅深红
  • 款式： HV5171-121

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