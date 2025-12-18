 
Nike Vomero 5 耐克小迈柔幼童反光装饰运动鞋 - 大学灰/洞穴石色/金属银/黑

Nike Vomero 5

耐克小迈柔幼童反光装饰运动鞋

14% 折让

售罄：

此配色当前无货

让小宝贝穿上 Nike Vomero 5 耐克小迈柔幼童反光装饰运动鞋，彰显未来风范。足底柔软泡绵搭配织物、合成材质和塑料材质装饰，塑就前卫潮鞋。


  • 显示颜色： 大学灰/洞穴石色/金属银/黑
  • 款式： HF6999-010

Nike Vomero 5

14% 折让

其他细节

  • 弹性鞋带，令鞋款便于穿脱
  • 织物与合成材质组合鞋面，打造出众耐穿性；侧边搭配塑料鞋笼设计，带来出色支撑性能
  • 网眼布设计，轻盈透气
  • 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18

    29.5: 鞋内长 19.2

    31: 鞋内长 20.2

    32: 鞋内长 21.4

    33.5: 鞋内长 22

    35: 鞋内长 22.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

