Nike Vomero 5
耐克小迈柔幼童反光装饰运动鞋
20% 折让
让小宝贝穿上 Nike Vomero 5 耐克小迈柔幼童反光装饰运动鞋，彰显未来风范。足底柔软泡绵搭配织物、合成材质和塑料材质装饰，塑就前卫潮鞋。
- 显示颜色： 大学灰/洞穴石色/金属银/黑
- 款式： HF6999-010
Nike Vomero 5
20% 折让
让小宝贝穿上 Nike Vomero 5 耐克小迈柔幼童反光装饰运动鞋，彰显未来风范。足底柔软泡绵搭配织物、合成材质和塑料材质装饰，塑就前卫潮鞋。
其他细节
- 弹性鞋带，令鞋款便于穿脱
- 织物与合成材质组合鞋面，打造出众耐穿性；侧边搭配塑料鞋笼设计，带来出色支撑性能
- 网眼布设计，轻盈透气
- 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 大学灰/洞穴石色/金属银/黑
- 款式： HF6999-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。