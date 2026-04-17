Nike Vomero Plus 耐克女子夜跑系列超级迈柔女子公路跑步鞋搭载全掌型泡棉缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。加高全掌型 ZoomX 泡棉，我们出色的回弹缓震材料，缔造舒适非凡的日常公路跑步体验。精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。170 配色为耐克女子夜跑系列。

Nike Vomero Plus 耐克女子夜跑系列超级迈柔女子公路跑步鞋搭载全掌型泡棉缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。加高全掌型 ZoomX 泡棉，我们出色的回弹缓震材料，缔造舒适非凡的日常公路跑步体验。精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。170 配色为耐克女子夜跑系列。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。