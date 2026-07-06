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Nike Vomero Plus
耐克女子夜跑系列超级迈柔女子公路跑步鞋
23% 折让
Nike Vomero Plus 耐克女子夜跑系列超级迈柔女子公路跑步鞋搭载全掌型泡棉缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。加高全掌型 ZoomX 泡棉，我们出色的回弹缓震材料，缔造舒适非凡的日常公路跑步体验。精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。170 配色为耐克女子夜跑系列。
- 显示颜色： 山峰白/金属银/暗调勃艮第酒红/微黄绿
- 款式： IR7597-170
Nike Vomero Plus
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Nike Vomero Plus 耐克女子夜跑系列超级迈柔女子公路跑步鞋搭载全掌型泡棉缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。加高全掌型 ZoomX 泡棉，我们出色的回弹缓震材料，缔造舒适非凡的日常公路跑步体验。精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。170 配色为耐克女子夜跑系列。
柔软鞋面
鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。
ZoomX 泡棉中底
ZoomX 泡棉中底具备出色的回弹性能，带来出众的能量回馈。
强劲抓地
外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 242 克（女码 39 码）
- 织带鞋眼
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 山峰白/金属银/暗调勃艮第酒红/微黄绿
- 款式： IR7597-170
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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