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Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋 - 山峰白/幻影灰白/白金色/粉白

Nike Vomero Plus

耐克超级迈柔女子公路跑步鞋

20% 折让
Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋 - 山峰白/幻影灰白/白金色/粉白
设计你的 Nike By You 专属定制产品

加高全掌型 ZoomX 泡绵，我们出色的缓震材料，缔造舒适非凡的日常公路跑步体验。精制网眼鞋面采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。


  • 显示颜色： 山峰白/幻影灰白/白金色/粉白
  • 款式： IO9916-100

Nike Vomero Plus

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Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋搭载全掌型泡绵缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。

加高全掌型 ZoomX 泡绵，我们出色的缓震材料，缔造舒适非凡的日常公路跑步体验。精制网眼鞋面采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。

柔软鞋面

精制网眼鞋面，柔软透气。

ZoomX 泡绵中底

回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，带来出色能量回馈。

强劲抓地

外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。

产品细节

  • 单鞋重量：约 242 克（女码 39 码）
  • 织带鞋眼
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 山峰白/幻影灰白/白金色/粉白
  • 款式： IO9916-100

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    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
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