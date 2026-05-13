Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋搭载全掌型泡绵缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。该鞋款采用加高全掌型 ZoomX 泡绵，提供出色的回弹性能，缔造舒适非凡的日常跑步体验。此外，采用网眼设计的柔软鞋面饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。

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