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Nike Vomero Plus
耐克超级迈柔男子公路跑步鞋
¥1,399
Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋搭载全掌型泡棉缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。足底采用厚实的全掌型 ZoomX 泡棉——这是我们回弹出众的缓震材料，为日常公路跑提供出色的舒适脚感；同时，这双鞋还加入了反光图案设计。精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。
- 显示颜色： 矿石灰/暗烟灰/乌紫/石英铜绿
- 款式： IR7550-030
Nike Vomero Plus
¥1,399
Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋搭载全掌型泡棉缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。足底采用厚实的全掌型 ZoomX 泡棉——这是我们回弹出众的缓震材料，为日常公路跑提供出色的舒适脚感；同时，这双鞋还加入了反光图案设计。精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。
柔软鞋面
鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。
ZoomX 泡棉中底
ZoomX 泡棉中底具备出色的回弹性能，带来出众的能量回馈。
强劲抓地
外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 292 克（男码 44 码）
- 织带鞋眼
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 矿石灰/暗烟灰/乌紫/石英铜绿
- 款式： IR7550-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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