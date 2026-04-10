Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋搭载全掌型泡棉缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。足底采用厚实的全掌型 ZoomX 泡棉——这是我们回弹出众的缓震材料，为日常公路跑提供出色的舒适脚感；同时，这双鞋还加入了反光图案设计。精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。

显示颜色： 矿石灰/暗烟灰/乌紫/石英铜绿

款式： IR7550-030