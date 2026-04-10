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Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋 - 矿石灰/暗烟灰/乌紫/石英铜绿

Nike Vomero Plus

耐克超级迈柔男子公路跑步鞋

¥1,399

Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋搭载全掌型泡棉缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。足底采用厚实的全掌型 ZoomX 泡棉——这是我们回弹出众的缓震材料，为日常公路跑提供出色的舒适脚感；同时，这双鞋还加入了反光图案设计。精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。


  • 显示颜色： 矿石灰/暗烟灰/乌紫/石英铜绿
  • 款式： IR7550-030

Nike Vomero Plus

¥1,399

Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋搭载全掌型泡棉缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。足底采用厚实的全掌型 ZoomX 泡棉——这是我们回弹出众的缓震材料，为日常公路跑提供出色的舒适脚感；同时，这双鞋还加入了反光图案设计。精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。

柔软鞋面

鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。

ZoomX 泡棉中底

ZoomX 泡棉中底具备出色的回弹性能，带来出众的能量回馈。

强劲抓地

外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。

产品细节

  • 单鞋重量：约 292 克（男码 44 码）
  • 织带鞋眼
  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 矿石灰/暗烟灰/乌紫/石英铜绿
  • 款式： IR7550-030

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