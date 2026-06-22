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Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋 - 黑/暗烟灰/煤黑/金属暗灰

Nike Vomero Plus

耐克超级迈柔男子公路跑步鞋

11% 折让
Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋 - 黑/暗烟灰/煤黑/金属暗灰
设计你的 Nike By You 专属定制产品
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/煤黑/金属暗灰
  • 款式： IM3985-001

Nike Vomero Plus

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Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋搭载全掌型泡绵缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。该鞋款采用加高全掌型 ZoomX 泡绵，提供出色的回弹性能，缔造舒适非凡的日常跑步体验。此外，采用网眼设计的柔软鞋面饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。

柔软鞋面

鞋面采用网眼设计，柔软透气。

ZoomX 泡绵中底

回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，带来出色能量回馈。

强劲抓地

外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。

产品细节

  • 单鞋重量：约 292 克（男码 44 码）
  • 织带鞋带环
  • 反光细节
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/煤黑/金属暗灰
  • 款式： IM3985-001

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    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
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