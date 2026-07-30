Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"

¥1,129 ¥1,299 13% 折让

Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson" 耐克超级迈柔基莉·霍奇金森女子公路跑步鞋搭载全掌型泡棉缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感。Vomero Plus Keely Hodgkinson 由这位打破纪录的强者亲自挑选并认可，提供出色缓震性能，并采用致敬她勇夺奖牌时的服装配色。加高全掌型 ZoomX 泡棉回弹出众，搭配金色细节，塑就舒适非凡的迈步体验。柔软鞋面采用网眼设计，轻盈透气，助你应对漫长而艰苦的赛程。

基莉·霍奇金森系列揭秘 赢得金牌是基莉·霍奇金森的动力。因此，她的系列产品采用不同色调。此鞋款将黑色与闪亮细节相结合，彰显她的风格和冲劲。 柔软鞋面 柔软鞋舌和鞋面柔软网眼布细节，轻盈透气。 ZoomX 缓震配置 回弹出众的全掌型 ZoomX 泡棉中底，带来出色能量回馈和舒适体验。 强劲抓地 外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。

其他细节 金色吊饰可拆卸，打造专属外观

鞋款采用特别包装