Nike Vomero Plus SE 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋带来非凡缓震性能。全掌型 ZoomX 泡棉是 Nike 回弹缓震性能出色的材料，赋予你舒适非凡的日常公路跑体验。此外，精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，并饰有特别版细节。

回弹出众的 ZoomX 泡棉中底，带来出色的能量回馈，让你舒适奔跑。

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