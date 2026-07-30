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Nike Vomero Plus SE
耐克超级迈柔女子公路跑步鞋
13% 折让
Nike Vomero Plus SE 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋带来非凡缓震性能。全掌型 ZoomX 泡棉是 Nike 回弹缓震性能出色的材料，赋予你舒适非凡的日常公路跑体验。此外，精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，并饰有特别版细节。
- 显示颜色： 幻影灰白/雾灰/浅烟灰/山峰白
- 款式： IM8331-001
Nike Vomero Plus SE
13% 折让
Nike Vomero Plus SE 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋带来非凡缓震性能。全掌型 ZoomX 泡棉是 Nike 回弹缓震性能出色的材料，赋予你舒适非凡的日常公路跑体验。此外，精制网眼细节采用柔软透气纱线制成，并饰有特别版细节。
柔软鞋面
鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。
ZoomX 泡棉中底
回弹出众的 ZoomX 泡棉中底，带来出色的能量回馈，让你舒适奔跑。
强劲抓地
外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 242 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 幻影灰白/雾灰/浅烟灰/山峰白
- 款式： IM8331-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。