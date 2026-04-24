Nike Vomero Premium

¥1,599

Nike Vomero Premium 耐克顶级迈柔女子公路跑步鞋搭载两个 Air Zoom 缓震配置，塑就柔软迈步体验，打造非凡缓震性能。两个 Air Zoom 缓震配置带来出色能量回馈，包裹有柔软回弹的 ZoomX 泡棉，助你在日常公路跑中畅享舒适非凡的迈步体验。配色 603 为圣诞系列精选配色。此处 “耐克顶级迈柔” 为产品名称，仅指耐克迈柔跑步系列产品中的一类产品。

透气鞋面 精制网眼鞋面，轻盈透气，柔软非凡。 ZoomX 泡棉中底 全掌型 ZoomX 泡棉中底采用出众轻盈且厚实回弹的 Nike 缓震配置，让迈步舒适轻盈。 两个 Air Zoom 前足和后跟各配一个 Air Zoom 缓震配置，带来出色能量回馈。 强劲抓地 耐穿橡胶外底搭配耐穿华夫格底纹，铸就非凡抓地力。