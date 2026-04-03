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Nike Vomero Premium 耐克顶级迈柔男子公路跑步鞋 - 浅荧光黄/宝石蓝/荧光黄/黑云衫绿

Nike Vomero Premium

耐克顶级迈柔男子公路跑步鞋

¥1,599
浅荧光黄/宝石蓝/荧光黄/黑云衫绿
白色/荷兰橙/激光橙/青石蓝
白色/亮深红/尘光子色/黑
石膏色/脉冲柠檬黄绿/超级紫罗兰色/空间蓝
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。
  • 显示颜色： 浅荧光黄/宝石蓝/荧光黄/黑云衫绿
  • 款式： HQ2050-702

Nike Vomero Premium

¥1,599

Nike Vomero Premium 耐克顶级迈柔男子公路跑步鞋搭载两个 Air Zoom 缓震配置，塑就柔软迈步体验，打造非凡缓震性能。 两个 Air Zoom 缓震配置带来出色能量回馈，包裹有柔软回弹的 ZoomX 泡绵，助你在日常公路跑中畅享舒适非凡的迈步体验。此处 “耐克顶级迈柔” 为产品名称，仅指耐克迈柔跑步系列产品中的一类产品。

透气鞋面

精制网眼鞋面，轻盈透气，柔软非凡。

ZoomX 泡绵中底

全掌型 ZoomX 泡绵中底采用出众轻盈且厚实回弹的 Nike 缓震配置，缔造舒适迈步体验。

两个 Air Zoom

前足和后跟各配一个 Air Zoom 缓震配置，带来出色能量回馈。

强劲抓地

耐穿橡胶外底搭配耐穿华夫格底纹，铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 单鞋重量：约 351 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 浅荧光黄/宝石蓝/荧光黄/黑云衫绿
  • 款式： HQ2050-702

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    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
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