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Nike Vomero Premium
耐克顶级迈柔男子公路跑步鞋
¥1,599
- 显示颜色： 浅荧光黄/宝石蓝/荧光黄/黑云衫绿
- 款式： HQ2050-702
Nike Vomero Premium
¥1,599
Nike Vomero Premium 耐克顶级迈柔男子公路跑步鞋搭载两个 Air Zoom 缓震配置，塑就柔软迈步体验，打造非凡缓震性能。 两个 Air Zoom 缓震配置带来出色能量回馈，包裹有柔软回弹的 ZoomX 泡绵，助你在日常公路跑中畅享舒适非凡的迈步体验。此处 “耐克顶级迈柔” 为产品名称，仅指耐克迈柔跑步系列产品中的一类产品。
透气鞋面
精制网眼鞋面，轻盈透气，柔软非凡。
ZoomX 泡绵中底
全掌型 ZoomX 泡绵中底采用出众轻盈且厚实回弹的 Nike 缓震配置，缔造舒适迈步体验。
两个 Air Zoom
前足和后跟各配一个 Air Zoom 缓震配置，带来出色能量回馈。
强劲抓地
耐穿橡胶外底搭配耐穿华夫格底纹，铸就非凡抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 351 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 浅荧光黄/宝石蓝/荧光黄/黑云衫绿
- 款式： HQ2050-702
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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