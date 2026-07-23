Nike Vomero Premium

¥1,599

Nike Vomero Premium 耐克顶级迈柔男子公路跑步鞋搭载两个 Air Zoom 缓震配置，塑就柔软迈步体验，打造非凡缓震性能。两个 Air Zoom 缓震配置带来出色能量回馈，结合回弹出众的 ZoomX 泡棉，带来非凡的回弹性和舒适感。此处 “耐克顶级迈柔” 为产品名称，仅指耐克迈柔跑步系列产品中的一类产品。这是我们缓震性能和舒适性出色的鞋款，助你释放畅跑潜力。

透气鞋面 鞋面网眼布细节经过精心设计，轻盈透气。 非凡舒适中底 全掌型 ZoomX 泡棉中底采用轻盈回弹的缓震材料。前足和后跟各配一个 Air Zoom 缓震配置，带来出色能量回馈。 强劲抓地 耐穿橡胶外底搭配华夫格底纹，铸就强劲抓地力。